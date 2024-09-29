Папу Римського розкритикували за «консервативні погляди» на роль жінки

Папа Римський Франциск сказав, що католицька церква визначає роль жінки як «доньки, сестри та матері». За це його розкритикував католицький університет у Бельгії.

Про це пише Guardian.

У суботу, 28 вересня, Папа Римський виступив із промовою в Лувенському католицькому університеті в Бельгії, основною темою його виступу була зміна клімату. Проте він також отримав від студентів та викладачів лист із запитаннями стосовно вчення католицької церкви про жінок. Там вони зазначили, що церква завжди робила жінок невидимими.

Висловлюючи думку, понтифік сказав, що італійське слово на позначення церкви — chiesa — це іменник жіночого роду. Він заявив, що «жінка в Божому народі є дочкою, сестрою, матірʼю», додавши, що «жіночість говорить нам про плідну гостинність, турботу та життєдайну відданість».

Університет Бельгії засудив такі висловлювання Франциска, опублікувавши відповідну заяву. Такі погляди назвали «консервативними», а також «детерміністськими й редуктивними».