Папа Франциск перепросив за гомофобні висловлювання

Папа Римський Франциск перепросив за використання нетактовних термінів щодо геїв на закритій зустрічі з єпископами. Про це повідомляє Vatican News.
Директор пресслужби Святого престолу Маттео Бруні запевняє, що Папа ніколи не мав наміру використовувати гомофобні терміни, тож просить вибачення у тих, кого образила інформація, що зʼявилася в медіа.
Речник Ватикану повторив, що Папа Римський залишається прихильником церкви, гостинної для всіх, де «ніхто не є непотрібним, ніхто не є зайвим, де є місце для всіх».
Варто зауважити, що Папа Римський публічно просить вибачення надзвичайно рідко.
- 27 травня Папа Франциск на зустрічі з італійськими єпископами сказав, що в деяких семінаріях існує «проблема», яку він описав словом frociaggine. Фігурально це перекладається як «педик». Така заява була висловлена в контексті обговорення пропозицій змінити настанови щодо кандидатів у семінарії. Він нібито наказав єпископам не дозволяти геям навчатися на священників.
- Corriere della Sera пише, що проблемою є те, що стиль спілкування Папи Франциска досить непередбачуваний та прямий і часом призводить до складних ситуацій та непорозумінь.