Папу Римського знову звинувачують у гомофобних висловлюваннях

Папа Римський Франциск повторив образливе гомофобне слово під час закритої зустрічі зі священниками. Йдеться про frociaggine, яке фігурально перекладається як «педик».

Про це пишуть італійські інформаційні агентства ANSA та Adnkronos з посиланням на джерела, які були на зустрічі.

У розмові з духівництвом Папа Римський знову торкнувся теми того, що у Ватикані панує атмосфера frociaggine, і сказав, що краще, аби представників ЛГБТ не допускали до семінарії. Раніше під час закритої зустрічі понтифік заявляв, що геям не можна дозволяти ставати священниками.

В офіційній заяві Ватикану за підсумками цієї зустрічі написали, що Папа говорив про небезпеку ідеологій у Церкві, необхідність вітати геїв із долученням до Церкви, але водночас «розсудливо» ставитися до їхнього вступу в семінарію.

У Ватикані також додали, що на закритій зустрічі обговорювалися «пастирські» та «актуальні» теми, такі як зловживання психоактивними речовинами, низька явка виборців на виборах і війни на Близькому Сході, в Україні та в інших місцях.