У Зеленського підтвердили, що західні партнери поки не дозволили Україні удари вглиб Росії

Західні партнери поки не надали Україні остаточного дозволу на далекобійні удари їхнім озброєнням вглиб Росії, але Україна продовжує роботу щодо цього.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров в ефірі телемарафону.

«По-перше, важливо розуміти, що першими про дозвіл бити вглиб території Росії дізнаються самі росіяни. Вони це дізнаються першими, а вже потім буде зроблено офіційне оголошення», — заявив Никифоров.

За його словами, остаточного рішення партнерів щодо такого дозволу наразі немає, проте президент Володимир Зеленський провів переговори з усіма сторонами, від яких залежить це рішення, — з Італією, Францією, Великою Британією та США.

Також речник повідомив, що існує «дуже сильний нагальний запит» з боку України до партнерів з аргументами стосовно того, що саме на практиці дасть дозвіл бити вглиб території Росії далекобійною зброєю.

«Тому є оцей величезний попит, величезний запит, і ми сподіваємося, що партнери піддадуться», — підсумував він.

Заборона на атаки України вглиб Росії західною зброєю

Україна вже давно просить союзників дозволити використовувати їхню зброю для далекобійних ударів углиб Росії. Для таких цілей в арсеналі України є, зокрема, американські ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS, британські далекобійні ракети Storm Shadow, а також їхній французький аналог Scalp.

Однак жодна з цих країн не давала Україні дозволу на використання своєї зброї для атак углиб РФ. У США побоюються можливої ескалації на тлі цього рішення. Також там вважають, що зняття обмежень на далекобійні удари не матиме стратегічного значення у війні, бо Росія перемістила свої найважливіші цілі, зокрема літаки, подалі від кордону і зробила їх недосяжними для ударів. А Велика Британія не може дозволити Україні такі удари через опір з боку США.

Розвідка США вважає, що дозвіл Україні бити вглиб Росії може спровокувати атаки РФ на американські та європейські бази або посилення диверсій, писало The New York Times.