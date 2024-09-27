NYT: Розвідка США вважає, що дозвіл Україні бити вглиб Росії може спровокувати атаки РФ на американські та європейські бази

Американська розвідка вважає, що Росія «відповість більшою силою» проти США та їхніх партнерів по коаліції, якщо вони погодяться надати Україні дозвіл бити вглиб РФ західною зброєю.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела.

Аналітики розвідки вважають дозвіл на удари «потенційним ризиком з невизначеними вигодами». Серед можливих відповідей Росії — активізація підпалів і диверсій на обʼєктах в Європі, потенційно смертоносні атаки на американські та європейські військові бази.

При цьому американські чиновники вважають варіант із диверсіями більш імовірною відповіддю, оскільки саме ГРУ несе відповідальність за більшість актів саботажу в Європі, що відбулися до цього часу.

Окремо в оцінці розвідки зазначають, що такий дозвіл навряд сильно вплине на перебіг війни. Ба більше, після перших ударів, за їхніми словами, росіяни перемістять склади боєприпасів, командні пункти, бойові вертольоти та інші життєво важливі обʼєкти поля бою за межі досяжності ракет.

Заборона на атаки України вглиб Росії західною зброєю

Україна вже давно просить союзників дозволити використовувати їхню зброю для далекобійних ударів углиб Росії. Для таких цілей в арсеналі України є, зокрема, американські ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS, британські далекобійні ракети Storm Shadow, а також їхній французький аналог Scalp.

Однак жодна з цих країн не давала Україні дозволу на використання своєї зброї для атак углиб РФ. У США побоюються можливої ескалації на тлі цього рішення. Також там вважають, що зняття обмежень на далекобійні удари не матиме стратегічного значення у війні, бо Росія перемістила свої найважливіші цілі, зокрема літаки, подалі від кордону і зробила їх недосяжними для ударів. А Велика Британія не може дозволити Україні такі удари через опір з боку США.