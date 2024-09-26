WSJ: США «не вражені» планом перемоги України

Адміністрація президента США Джо Байдена занепокоєна браком комплексної стратегії перемоги у війні з Росією в плані перемоги України, який зосереджується на озброєнні та знятті обмежень на далекобійні удари по РФ.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

«Я не вражений, там не так багато нового», — сказав один з високопосадовців.

Вашингтон сподівався побачити в плані щось відчутне, що адміністрація Байдена могла б підтримати, залишаючись при владі ще всього чотири місяці.

План широко охоплює потреби України на фронті, політичні реформи всередині країни та економіку. Його найбільш розробленою частиною з запити, повʼязані зі зброєю, тоді як решта частин мають менше конкретики.

Важливо зауважити, що американські посадовці ознайомилися не з повним планом перемоги. Його президент України Володимир Зеленський представить згодом на зустрічі з Джо Байденом.

Співрозмовники WSJ розповіли, що Зеленський робить максималістську пропозицію в надії, що Вашингтон дасть Києву все, що той просить.

Що кажуть європейці

Президент Фінляндії Александр Стубб сказав, що ключове у плані перемоги України — отримати від США дозвіл на використання зброї так, як Київ вважає за потрібне. І без цього пропозиції України зрештою будуть «менш актуальними», бо їй буде складно давати відсіч російській агресії.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен розкритикувала Захід за те, що той витрачає час на розмови про «червоні лінії», поки Росія просувається на полі бою. Вона закликала союзників дозволити Україні використовувати далекобійну зброю «без обмежень» і приєднатися до НАТО.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що тисне на американських і британських колег, включно з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і радником з питань національної безпеки США Джейком Салліваном, щоб Україна отримала дозвіл на удари вглиб РФ. Він відкидає ідею, що це призведе до ескалації.

«Ви хочете сказати мені, що Путін не використовує, не кидає все, що має, на Україну?» — запитав Сікорський.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц дотримується позиції США про обмеження на далекобійні удари по РФ.

Заборона на атаки України вглиб Росії західною зброєю

Україна вже давно просить союзників дозволити використовувати їхню зброю для далекобійних ударів углиб Росії. Для таких цілей в арсеналі України є, зокрема, американські ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS і британські далекобійні ракети Storm Shadow.

Однак жодна з цих країн не давала Україні дозволу на використання їхньої зброї для атак углиб РФ. У США побоюються можливої ескалації на тлі цього рішення. Також там вважають, що зняття обмежень на далекобійні удари не матиме стратегічного значення у війні, бо Росія перемістила свої найважливіші цілі, зокрема літаки, подалі від кордону і зробила їх недосяжними для ударів. А Велика Британія не може дозволити Україні такі удари через опір з боку США.

План перемоги України

Ще в серпні Зеленський казав, що планує у вересні представити Байдену та кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу український план перемоги. Відомо, що він містить чотири основні пункти та ще один, необхідний Україні після завершення війни.

Видання Boomberg з посиланням на джерела писало, що в плані є пункти про запрошення до НАТО і членство в ЄС, та інші економічні й безпекові домовленості.

26 вересня Зеленський приїхав до США на засідання Генеральної асамблеї ООН. Там він зустрінеться з президентом США Джо Байденом і представить план перемоги. Також він зустрінеться з віцепрезиденткою, кандидаткою у президенти від демократів Камалою Гарріс.