SpaceX запустить пʼять космічних кораблів Starship. Від успіху місій залежить, коли на Марс полетить людина

Аерокосмічна компанія Ілона Маска SpaceX планує відправити на Марс пʼять космічних кораблів Starship без екіпажу протягом наступних двох років. Від успіху цих місій залежатиме, через який час на планету доставлятимуть людей.

Про це повідомив Ілон Маск у X.

Starship — це надважка ракета заввишки близько 120 метрів. Вона складається з двох частин: першого ступеня — прискорювача (ракети-носія) Super Heavy, і другого — самого космічного корабля Starship. Головна мета SpaceX — зробити Starship багаторазовим кораблем, який відправлятиме людей і вантажі на Місяць і, зрештою, полетить на Марс.

Якщо безпілотні польоти будуть вдалими, то місії з екіпажем запустять через чотири роки. Однак, за словами Маска, якщо виникнуть проблеми, пілотовані місії відкладуть щонайменше ще на два роки. Раніше цього року Макс казав, що перший корабель без екіпажу сяде на Марсі протягом п’яти років, а перші люди будуть там протягом семи років.

Подорож із Землі на Марс можлива лише кожні два роки, коли планети стають в одну лінію. За словами Маска, це ускладнює завдання, але також захищає Марс від «багатьох катастрофічних подій на Землі».