Міндовкілля: річка Десна стала чистішою, але в Сеймі — повторне забруднення води

Ситуація із забрудненням річки Десна, яка є лівою притокою Дніпра, стабілізувалася. Водночас річкою Сейм, яка впадає в Десну, рухається повторне забруднення.
Про це повідомило Міністерство захисту довкілля.
За даними відомства, на всій протяжності Десни в Чернігівській області вода посвітлішала, подекуди на дні ще лишається осад темного кольору, однак неприємний запах і мор риби не спостерігаються. У річці з’являються живі водні біоресурси.
Переміщення забруднення в Київській області не фіксується.
Щодо річки Сейм, то там помітили повторне забруднення, яке продовжує рухатися по руслу.
Покращення фіксується в селі Чумакове на Сумщині — вода стала прозоріша, проте зберігається жовто-зелений відтінок, місцями — сіруватий.
У селах Мутин та Озаричі вода мутна, рівень хімічного споживання кисню перевищує норму в 4,3 раза. Розчиненого кисню немає.
У місті Батурин на Чернігівщині є потемніння води, незначний специфічний запах, мор риби не спостерігається. Хімічне споживання кисню перевищує норму в 1,1 раза.
Що передувало
Про забруднення Десни стало відомо з кінця серпня. У річці масово гинула риба, а вода стала чорною. Забруднення почалося з річки Сейм, що є лівою притокою Десни й протікає, зокрема, Курською областю РФ, де тривають бойові дії.
10 вересня премʼєр України Денис Шмигаль заявив, що річку Сейм забруднили викиди з російського цукрового заводу.
У Міндовкілля 11 вересня казали, що забруднення річок Сейм і Десна призвели до 405 мільйонів гривень збитків. На їхнє повне відновлення знадобиться близько двох років.