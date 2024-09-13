На відновлення Сейму і Десни знадобиться 2—3 роки

До річки Сейм з цукрового заводу в Курській області потрапило приблизно 5 600 тонн забрудненої води. Тепер на відновлення екосистем річок Сейм та Десна потрібно 2—3 роки.

Про це під час конференції напередодні заявили директор УкрГМІ ДСНС та НАН України Володимир Осадчий і директор Інституту гідробіології НАН України Сергій Афанасьєв.

Обсяг забрудненої води, яка потрапила в Сейм, оцінили за допомогою супутникових знімків. Ця маса за кілька годин знищила весь розчинений кисень у річці, що призвело, зокрема, до мору риби.

Розповідаючи про наслідки забруднення Сейму і Десни, Афанасьєв згадав екологічну катастрофу на Дністрі у 1983 році, коли через прорив ґрунтової дамби Стебницького хвостосховища вздовж 500 кілометрів річки загинуло все живе. Він додав, що на незарегульованих річках відновлення може тривати кілька років.

Водночас, за словами заступниці міністра захисту довкілля і природних ресурсів України Олени Крамаренко, якість води в Сеймі покращується, вміст розчиненого кисню досяг норми — 4 міліграми на дециметр кубічний, мор риби не фіксується. А в Десні забруднення сповільнилося, фіксується точково і має неоднорідний характер. За її словами, для збору загиблої риби в Чернігівській області зараз задіяли 15 човнів і понад 140 фахівців.

Як повідомив виконувач обовʼязків голови Держекоінспекції Ігор Зубович, місцева влада і небайдужі громадяни вже зібрали 31 тонну мертвої риби — 12 тонн 150 кілограмів на Сумщинi та 19 тонн на Чернігівщині. Фахівці продовжують проводити посилений кризовий моніторинг стану води та вже відібрали 195 проб у Чернігівській, Сумській та Київській областях. За результатами вимірювань пріоритетних забруднюючих речовин у річках Сейм та Десна перевищення пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявили.

Наразі забруднення пройшло Десною вже 242 кілометри. За оновленими даними прогнозу Укргідрометцентру, забруднена вода може досягнути Київщини, орієнтовно, 14—16 вересня. Наразі водопровідна вода у столиці відповідає всім нормам, повідомив головний санітарний лікар Києва, керівник Київського міського Центру контролю та профілактики хвороб Сергій Чумак.

«У «Київводоканалі» створена робоча група з питань реагування на ситуації, що можуть становити загрозу якості води. Фахівці передбачатимуть можливі виклики, пророблятимуть усі сценарії розвитку подій та готуватимуться до них. У разі погіршення показників якості води в Десні впровадять технологію посиленого очищення з використанням пилоподібного активованого вугілля, який ефективно усуває органічні забруднення і неприємні запахи», — зазначив генеральний директор «Київводоканалу» Олег Лисюк.