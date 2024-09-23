Уночі ППО відбила атаку дронів і ракет. Які результати

У ніч на 23 вересня до повітряного простору України залетіли дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 і чотири ударних БпЛА типу Shahed.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Результатом бойової роботи бійців протиповітряної оборони в Сумській області стали три збитих російських дрони.

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У Сумській обласній військовій адміністрації подякували за бойову роботу місцевим зенітникам, які і знищили ворожі дрони.

Ще один безпілотник і дві керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей через активну протидію РЕБ Сил оборони України.

Напередодні, у ніч на 22 вересня, ППО збила 71 ударний дрон Shahed.