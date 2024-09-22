ППО вночі збила 71 ударний дрон Shahed

У ніч на 22 вересня російські окупанти запустили по Україні 80 ударних дронів Shahed і дві керовані авіаційні ракети Х-59/69. Сили ППО України знищили 71 безпілотник.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни запускали ракети з повітряного простору тимчасово окупованих територій Луганської області, а дрони — з Єйська та Курська (Росія).

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Їм вдалося збити 71 дрон, ще шість локаційно втрачені завдяки роботі РЕБ.

Протиповітряна оборона працювала в Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях.