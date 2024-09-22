Трамп не балотуватиметься в президенти знову, якщо програє на цих виборах

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп не балотуватиметься знову в 2028 році, якщо програє на цих виборах.

Про це Трамп заявив в інтервʼю програмі Full Measure.

Журналістка спитала, чи планує Трамп балотуватися на наступних виборах президента США, якщо цьогоріч переможе Камала Гарріс.

«Ні, не хочу. Ні, я не знаю. Я думаю, що так, як буде, так і буде. Я взагалі цього не бачу. Я сподіваюся, що ми досягнемо успіху», — відповів Трамп.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки й підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

Гарріс уже стала офіційною кандидаткою від Демократичної партії. Її кандидат у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа й Венса.