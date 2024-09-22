Міжнародна шахова федерація не допустить росіян і білорусів до змагань, але обговорить послаблення санкцій

На Генеральній асамблеї Міжнародної шахової федерації (FIDE) не підтримали повернення федерацій Росії та Білорусі до змагань під своїми прапорами. Однак організація проведе консультації, щоб частково допустити росіян та білорусів до командних турнірів.

Про це стало відомо з трансляції асамблеї FIDE.

Частковий допуск стосується участі дітей до 12 років і спортсменів з інвалідністю з Росії та Білорусі. З цього питання FIDE проконсультується з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) і Міжнародним паралімпійським комітетом (МКП).

За консультації з МОК і МПК проголосували 66 делегатів, тоді як 41 підтримали збереження санкцій, а 21 — повне їх зняття. Ще 11 делегатів утрималися.

Із лютого 2022 року FIDE допускає російських і білоруських шахістів тільки в нейтральному статусі, заборонивши участь збірних у своїх турнірах. Санкції неодноразово продовжували, зараз вони діють до 1 січня 2025 року.