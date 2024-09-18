Міжнародна шахова федерація не допустить росіян і білорусів до змагань під своїми прапорами

Міжнародна шахова федерація (FIDE) відхилила пропозицію відновити повні права шахових федерацій Росії та Білорусі.

Про це пише Chessdom з посиланням на джерела.

Таке рішення ухвалили після міжнародного тиску і заклику від Міжнародного олімпійського комітету.

Однак тепер вони пропонують, щоб FIDE проконсультувалася з МОК і дозволила зняти обмеження з російських шахістів з інвалідністю та юніорських команд — зараз усі російські та білоруські шахісти можуть виступати в турнірах тільки під нейтральним прапором FIDE.