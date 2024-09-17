Україна закликає Міжнародну шахову федерацію не допускати росіян і білорусів до змагань

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний, міністр закордонних справ Андрій Сибіга і президент Федерації шахів Олександр Камишін підписали лист до Міжнародної шахової федерації (FIDE), у якому закликають не відновлювати права російських і білоруських шахових федерацій.
Україна стурбована планами FIDE розглянути питання про поновлення участі росіян і білорусів у міжнародних змаганнях на Генеральній асамблеї 21—22 вересня 2024 року в Будапешті (Угорщина).
Українські посадовці нагадують, що за час повномасштабної війни Росія вбила понад 500 спортсменів і тренерів, зокрема 21 шахіста. Ще двоє шахістів вважаються зниклими безвісти. І наголошують, що Білорусь була співучасницею повномасштабного російського вторгнення в Україну.
За словами міністрів і президента Федерації шахів, російські та білоруські спортивні організації — це інструмент державної політики їхніх країн.
«Допуск їх до змагань означатиме легітимізацію війни, яку ведуть ці країни», — зазначають у листі.
Україна закликає Міжнародну шахову федерацію продовжити відсторонення спортсменів з Росії та Білорусі від усіх міжнародних змагань.
- 10 вересня в Будапешті відбулось урочисте відкриття 45-ї Всесвітньої шахової олімпіади. Міжнародна шахова федерація запланувала провести засідання і обговорити, зокрема, «відновлення в повному обсязі прав національних федерацій шахів Росії та Білорусі». Йдеться про повернення права збірним цих країн виступати на міжнародних змаганнях під своїми прапорами і зі своїми гімнами. Також РФ і Білорусь хочуть повернути право проводити міжнародні турніри під егідою FIDE на своїй території.
- Наразі російські та білоруські шахісти можуть виступати в турнірах тільки під нейтральним прапором FIDE.