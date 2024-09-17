Україна закликає Міжнародну шахову федерацію не допускати росіян і білорусів до змагань

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний, міністр закордонних справ Андрій Сибіга і президент Федерації шахів Олександр Камишін підписали лист до Міжнародної шахової федерації (FIDE), у якому закликають не відновлювати права російських і білоруських шахових федерацій.

Україна стурбована планами FIDE розглянути питання про поновлення участі росіян і білорусів у міжнародних змаганнях на Генеральній асамблеї 21—22 вересня 2024 року в Будапешті (Угорщина).

Українські посадовці нагадують, що за час повномасштабної війни Росія вбила понад 500 спортсменів і тренерів, зокрема 21 шахіста. Ще двоє шахістів вважаються зниклими безвісти. І наголошують, що Білорусь була співучасницею повномасштабного російського вторгнення в Україну.

За словами міністрів і президента Федерації шахів, російські та білоруські спортивні організації — це інструмент державної політики їхніх країн.

«Допуск їх до змагань означатиме легітимізацію війни, яку ведуть ці країни», — зазначають у листі.

Україна закликає Міжнародну шахову федерацію продовжити відсторонення спортсменів з Росії та Білорусі від усіх міжнародних змагань.