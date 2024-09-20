Найкращий гросмейстер світу Магнус Карлсен виступив проти зняття санкцій із шахової федерації Росії

Норвежця Магнуса Карлсена визнали найкращим шахістом в історії. Під час вручення премії він закликав не знімати санкцій із шахових федерації Росії та Білорусі.

Карлсен зробив заяву на церемонії вручення премії FIDE 100 Award. Він подякував за нагороду й згадав Гаррі Каспарова — ексчемпіона світу з шахів і противника лідера РФ Володимира Путіна. Норвежець каже, що Каспаров «більше заслуговує на цю нагороду». Тож на його честь Карлсен закликав не скасовувати санкцій проти російської та білоруської шахових федерацій.

«Принаймні я скажу на честь Гаррі, тому що я впевнений, що він скористався б можливістю дати поради не скасовувати санкції проти російської та білоруської шахових федерацій. Ось і я говорю те саме», — сказав Карлсен.

Наразі російські та білоруські шахісти можуть виступати в турнірах тільки під нейтральним прапором Міжнародної шахової федерації (FIDE).

Однак уже 21—22 вересня в Будапешті пройде асамблея, на якій мають розглянути пропозицію Федерації шахів Киргизстану щодо повернення Росії та Білорусі до змагань під своїми прапорами. Також РФ і Білорусь хотіли повернути право проводити міжнародні турніри під егідою FIDE на своїй території.

Україна виступає проти цього і закликає FIDE не допускати росіян і білорусів до змагань.