Секретна служба США перевіряє Ілона Маска через жарт про замах на Байдена

Секретна служба США, яка відповідає за охорону президента і членів його сімʼї, почала перевірку американського мільярдера Ілона Маска через його твіт-жарт про замах на президента США Джо Байдена.

Про це пише Bloomberg.

Йдеться про твіт, який Маск написав увечері 15 вересня, після спроби замаху на кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа. Маск поширив твіт одного з користувачів соцмережі X, у якому йшлося: «Чому вони хочуть убити Дональда Трампа?». Свій ретвіт Маск підписав так: «І ніхто навіть не намагається вбити Байдена/Камалу».

Користувачі закликали Маска видалити твіт, але він відмовлявся це зробити. Зрештою він таки видалив публікацію наступного дня і заявив, що це був жарт.

Зазвичай Секретна служба проводить розслідування, коли намагаються визначити, чи становить людина безпосередню загрозу одному з високопосадовців США. Погроза президенту чи віцепрезиденту США — це кримінальний злочин, за який карають чималим штрафом або до пʼяти років вʼязниці.

У відповідь на запит Bloomberg у Секретній службі заявили, що записи про твіт Маска «зібрали в правоохоронних цілях», але їх не розголошують, бо це може завадити перевірці.

Однак розслідування Секретної служби не означає, що Маска притягнуть до будь-якої відповідальності. Імовірно, йому доведеться довести, що він не становить загрози для президента Джо Байдена або кандидатки в президенти Камали Гарріс, тож його чекають деякі незручності та перевірки.

Замах на Трампа

Удень 15 вересня поблизу гольф-клубу Дональда Трампа у штаті Флорида сталася стрілянина. Сам Трамп не постраждав.

Згодом зʼясувалось, що Секретна служба США відкрила вогонь після того, як агент побачив ствол рушниці, що стирчав із кущів поблизу поля для гольфу Трампа у Вест-Палм-Біч. Це було неподалік від місця, де в той момент грав експрезидент США.

Чоловік утік на позашляховику, а на місці офіцери знайшли заряджену штурмову гвинтівку з прицілом, цифрову камеру та поліетиленовий пакет з їжею. Імовірно, він там прождав близько 12 годин.

У стрілянині підозрюють 58-річного Раяна Веслі Раута. Він працює будівельником доступного житла на Гаваях і раніше часто критикував Трампа, а також висловлював підтримку Україні. Зараз Раута звинувачують у володінні вогнепальною зброєю засудженим злочинцем і володінні вогнепальною зброєю зі знищеним серійним номером.