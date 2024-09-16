Стрілянина біля гольф-клубу Трампа: підозрюваному висунули перші звинувачення

Американцю Раяну Веслі Рауту, якого підозрюють у стрілянині біля гольф-клубу кандидата в президента США Дональда Трампа, висунули звинувачення у двох злочинах, повʼязаних зі зброєю.

Про це пише Reuters.

Раута звинувачують у володінні вогнепальною зброєю засудженим злочинцем і володінні вогнепальною зброєю зі знищеним серійним номером.

Ці звинувачення дозволять утримувати його під вартою до завершення розслідування. Імовірно, Рауту ще висунуть інші звинувачення.

Що передувало

Вдень 15 вересня поблизу гольф-клубу Дональда Трампа у штаті Флорида сталася стрілянина, сам кандидат в президенти не постраждав.

Згодом зʼясувалось, що Секретна служба США відкрила вогонь після того, як агент побачив ствол рушниці, що стирчав із кущів поблизу поля для гольфу Трампа у Вест-Палм-Біч, неподалік від місця, де в той момент грав експрезидент США.

Чоловік втік на позашляховику, а на місці офіцери знайшли заряджену штурмову гвинтівку з прицілом, цифрову камеру та поліетиленовий пакет з їжею. Імовірно, він там прождав близько 12 годин.

У стрілянині підозрюють 58-річного Раяна Веслі Раута. Він працює будівельником доступного житла на Гаваях і раніше часто критикував Трампа, а також висловлював підтримку Україні.