Зеленський поїде у США — виступить на Генасамблеї ООН і представить Байдену план перемоги

Наступного тижня президент України Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати, де, серед іншого, виступить на Генеральній Асамблеї ООН та зустрінеться з президентом США Джо Байденом, щоб представити йому план перемоги.

Про це повідомили Офіс президента та Білий дім США.

Володимир Зеленський розраховує обговорити деталі плану перемоги, а також підтримку України з боку Сполучених Штатів. У Білому домі пишуть, що зустріч президентів відбудеться 26 вересня. Вони обговорять війну Росії проти України, зокрема стратегічне планування дій України та підтримку США для України в її захисті від російської агресії.

Також український президент планує зустрічі з віцепрезиденткою США і кандидаткою в президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс, представниками Конгресу Сполучених Штатів від обох партій та з кандидатом у президенти від Республіканської партії Дональдом Трампом.

«Президент і віцепрезидент підкреслять свою непохитну відданість підтримувати Україну, доки вона не переможе у цій війні», — додали в Білому домі.

Також Зеленський зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, українською громадою і проведе на полях Генасамблеї двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій.