США ввели санкції проти Росії та КНДР за незаконні фінансові схеми

Міністерство фінансів США 19 вересня ввело санкції проти фізичної особи та пʼяти компаній, причетних до незаконних фінансових транзакцій між Росією та Північною Кореєю.

Про це повідомили у пресслужбі Мінфіну.

Незаконна фінансова мережа між Москвою і Пхеньяном, яку викрили США, працювала з двома підсанкційними державними банками Північної Кореї — Зовнішньоторговельним банком і банківською корпорацією «Квансон». Саме через ці установи КНДР отримує іноземну валюту для фінансування державних програм зі створення зброї масового знищення і балістичних ракет.

Для транзакцій з цими банками Центробанк РФ використовував МРБ Банк, що в окупованій Росією Південній Осетії. Він грав роль підставної компанії для російського ЦСМРБанку — його віцепрезидент Дмитрій Нікулін відкрив там рахунки для північнокорейських банків і «координував з представниками КНДР перекази мільйонів доларів і рублів банкнотами».

МРБ Банк використовував частину північнокорейських рахунків для оплати експорту палива з Росії до КНДР. До фінансових схем також причетна «Російська фінансова корпорація» — спільно із Зовнішньоторговельним банком КНДР вони заснували підставну компанію в Москві, через яку Пхеньян отримував кошти. У цій схемі брав участь і російський Таймер Банк, який переказав московській компанії Stroytreyd LLC мільйони доларів для Зовнішньоторговельного банку.

Усе майно вищезазначених фізичних і юридичних осіб, яке перебуває у володінні або під контролем громадян США, заблокували. Усі організації, які так чи інакше на 50% або більше належали одній чи кільком підсанкційним особам, теж заблокували.

Співпраця Росії та КНДР

18 червня лідер Росії відвідав Північну Корею та зустрівся з її очільником Кім Чен Ином. Вони підписали договір про стратегічну співпрацю. Договір зобовʼязує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій в разі збройної агресії проти однієї з них.

КНДР від початку підтримувала російське повномасштабне вторгнення до України та надавала РФ зброю. Завдяки поставкам зброї до Росії економіка Північної Кореї навіть почала відновлюватися. Газета The Washington Post писала, що Північна Корея від серпня 2023 року по січень 2024-го могла передати Росії приблизно 1,6 мільйона артилерійських боєприпасів.

На початку липня Північна Корея відправила в Росію «елітну військову тренувальну делегацію». На думку американських і південнокорейських посадовців, Москва у відповідь на поставки зброї могла надіслати допомогу Пхеньяну. Про яку саме підтримку йдеться — достеменно невідомо. Однак, імовірно, в обмін на зброю Росія надсилає в Північну Корею продовольство.