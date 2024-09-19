Архімандрит УПЦ МП виправдовував війну Росії — він отримав підозру

Правоохоронці повідомили про підозру клірику київського монастиря Української православної церкви Московського патріархату, який виправдовував війну Росії проти України.
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України без імені фігуранта справи, але видання Liga.net пише, що йдеться про архімандрита Свято-Введенського чоловічого монастиря Володимира.
Слідство встановило, що клірик у соцмережах виправдовував повномасштабну війну Росії проти України та поширював фейки про суспільно-політичну ситуацію в державі.
При обшуках за місцем перебування підозрюваного у приміщеннях монастиря УПЦ (МП) правоохоронці виявили докази злочинних дій. Фігуранту справи загрожує до пʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- 20 серпня Верховна Рада заборонила на території України діяльність релігійних організацій, пов’язаних з Росією. 24 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон. Він набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. При цьому громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати звʼязки з РПЦ.
- З початку повномасштабного вторгнення понад 100 священників УПЦ МП фігурують у кримінальних справах.