Архімандрит УПЦ МП виправдовував війну Росії — він отримав підозру

Правоохоронці повідомили про підозру клірику київського монастиря Української православної церкви Московського патріархату, який виправдовував війну Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України без імені фігуранта справи, але видання Liga.net пише, що йдеться про архімандрита Свято-Введенського чоловічого монастиря Володимира.

Слідство встановило, що клірик у соцмережах виправдовував повномасштабну війну Росії проти України та поширював фейки про суспільно-політичну ситуацію в державі.

При обшуках за місцем перебування підозрюваного у приміщеннях монастиря УПЦ (МП) правоохоронці виявили докази злочинних дій. Фігуранту справи загрожує до пʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.