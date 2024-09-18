Росія поширює фейкові відео для дискредитації Камали Гарріс та її кампанії

Росія поширює сфабриковані відео, призначені для поширення дезінформації про кандидатку в президенти США від Демократичної партії, віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Про це йдеться у звіті Центру аналізу загроз Microsoft (MTAC).

Як повідомили в компанії, крім Росії, операції з кібервпливу на цьогорічні президентські вибори у США проводили ще Іран і Китай. Ще в серпні Іран був націлений на республіканців. Він намагався чинити вплив на передвиборчу кампанію Республіканської партії за допомогою зламів, крадіжок інформації та поширення дезінформації через соцмережі і фейкові новинні сайти.

У корпорації Microsoft зазначили, що в останні два місяці спостерігають помітні зміни в тактиці впливу Росії, що відображає зміну політичної ситуації в США.

За словами компанії, спершу росіяни зіткнулися з труднощами, намагаючись розвивати свій вплив одразу після зняття президента США Джо Байдена з президентських перегонів. Однак наприкінці серпня та у вересні такі російські ботоферми, як Storm-1516 і Storm-1679 все ж змогли досягти певного успіху, поширюючи відео, призначені для дискредитації Гарріс і розпалювання суперечок довкола її кампанії.

Storm-1516 — ферма тролів, повʼязана з Кремлем, — створила й розповсюдила два сфабрикованих відео, кожне з яких зібрало мільйони переглядів. На одному з них прихильники Гарріс нібито нападають на ймовірного учасника мітингу Трампа. На другому відео акторка видавала себе за Гарріс, яка нібито тікає з місця ДТП. Це відео тролі опублікували на сайті, що маскується під місцеве ЗМІ у Сан-Франциско, створене лише за кілька днів до публікації фейкових роликів.

Storm-1679 — нова група, яка також пов’язана з Кремлем, — переключила свою увагу з виробництва контенту про Олімпійські ігри — 2024 на публікацію неправдивих відео, що дискредитують Гарріс. Одне з них опублікували в Telegram, а потім і в соцмережі X (колишній Twitter). На цьому відео зображений рекламний щит у Нью-Йорку з неправдивими заявами про політику Гарріс. У X пост отримав понад 100 тисяч переглядів за чотири години.

Також фахівці MTAC виявили пов’язану з Китаєм групу Storm-1852, яка поширює короткі відео з критикою адміністрації Байдена та кампанії Гарріс. Хоча більшість тролів Storm-1852 маскуються під консервативних виборців США, які голосують за Трампа, кілька облікових записів також створюють антитрампівський контент.

«У сукупності ці три держави — Іран, Китай і Росія — демонструють складність іноземного втручання, з яким стикаються США, і потребу, щоб громадськість залишалася пильною щодо цих загроз», — зауважили в Microsoft.

Фахівці наголошують, що з наближенням виборів ботоферми продовжать поширювати інсценовані відео та пропаганду, створені, зокрема, з використанням штучного інтелекту.