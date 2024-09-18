Італія до кінця вересня поставить в Україну систему ППО SAMP/T

Італія поставить в Україну систему протиповітряної оборони SAMP/T до кінця вересня — раніше її передачу анонсували в червні цього року.

Про це повідомив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто під час промови на конференції «Європейська торгівля протиповітряною та протиракетною обороною», передає видання RAI News.

Італійський міністр сказав, що його країна розуміє, «скільки коштує кожна хвилина затримки».

Італія виділить Україні SAMP/T в рамках девʼятого оборонного пакету, про який раніше в контексті «посилення протиповітряної оборони» говорив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Наземний зенітний ракетний комплекс SAMP/T призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів і протиповітряного прикриття важливих нерухомих обʼєктів. Ця система ППО здатна збивати літаки, крилаті й балістичні ракети. Першу таку систему Україна отримала у 2023 році від Франції та Італії.

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