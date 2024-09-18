За ексголову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка внесли заставу в 30 млн гривень

За колишнього голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка внесли 30 мільйонів гривень застави. Він фігурує у справі про розкрадання коштів під час ремонту доріг на суму понад 286 млн гривень.

Про це «Бабелю» повідомили в пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

Після внесення застави на Резніченка поклали наступні зобовʼязання:

прибувати за вимогою слідчого чи прокурора;

повідомляти слідчого, детектива та прокурора про зміну місця проживання і місця роботи;

не відлучатися з Дніпропетровської області без дозволу;

здати на зберігання паспорт, закордонний паспорт та інші документи, які дозволяють виїзд за кордон;

утриматись від спілкування з іншими фігурантами справи;

носити електронний браслет.

Про яку справу мова

Справа, в якій фігурує Резніченко, стосується ремонту доріг у Дніпропетровській області. У 2022 році чинне в умовах воєнного стану законодавство дозволяло першочергове фінансування експлуатаційного обслуговування доріг — тобто підтримку доріг у стані, придатному для пересування транспорту. Кошти на поточний і капітальний ремонт виділялись лише в останню чергу.

За даними слідства, учасники схеми, щоб отримати першочергове фінансування, замінили дані у відповідних документах.

Фігуранти уклали договори на ремонт доріг на суму 1,5 мільярда гривень з компанією, повʼязаною з головою Дніпропетровської ОДА. Журналісти раніше писали, що йдеться про фірму супутниці Резніченка. Слідство зʼясувало, що компанія завищила вартість матеріалів на понад 286 мільйонів гривень. Частину цих грошей надалі вивели на рахунки інших компаній, повʼязаних із Резніченком та його заступником.

12 вересня Резніченку та ще чотирьом фігурантам оголосили підозру у зловживанні службовим становищем. Максимальне покарання — шість років вʼязниці.