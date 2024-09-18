Велика приватизація. Готель «Україна» в Києві продали за 2,5 мільярда гривень

У системі Prozorro.Продажі завершився перший аукціон в рамках великої приватизації. Готель «Україна» у центрі Києва продали за 2,5 мільярда гривень.

Результати торгів оприлюднили на сайті Prozorro.Продажі.

Сьогодні, 18 вересня, відбувся перший аукціон у рамках великої приватизації. На торги виставили 4-зірковий готель «Україна» в центрі Києва. Він має 14 поверхів, 363 номери, 6 конференц-залів, парковку та інші зручності для гостей.

За оцінкою Фонду державного майна України, стартова вартість готелю становила 1 047 637 152 гривні. У ході трираундового аукціону його вартість зросла у 2,5 раза — до 2,511 мільярда гривень.

За право власності на готель змагалися три учасники. Переможцем аукціону стало ТОВ «Ола Файн», засноване у 2021 році. За даними YouControl, основним видом його діяльності є надання в оренду й експлуатацію нерухомості. Її власником є підприємець Максим Кріппа.

«Україна» не перший готель Кріппи. У 2020 році він купив у Фонду держмайна України готель «Дніпро» по вулиці Хрещатик у Києві, у 2023 році у Фонду гарантування вкладів придбав заміський комплекс із віллою, кількома гостьовими будиночками, спа-центром, рестораном і готелем у Конча-Заспі. Також у 2022 році Кріппа став офіційним власником української кіберспортивної команди NAVI.