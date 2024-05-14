Велика приватизація. Для готелю «Україна» в Києві встановили стартову ціну в понад 1 мільярд гривень

На засіданні аукціонної комісії для продажу обʼєкта великої приватизації встановили стартову ціну готелю «Україна» в Києві, а ще умови його продажу.

Про це повідомив Фонд державного майна України.

Комісія поставила стартову ціну продажу активу на аукціоні з умовами — 1 047 637 152 грн. У засіданні взяли участь вісім членів аукціонної комісії, а також пʼять представників готелю.

Також комісія розробила умови продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Готель «Україна».

Готель «Україна»

Готель «Україна» в столиці чотиризірковий, він розташований на Майдані Незалежності, складається з 14 поверхів і має загальну площу 22 481,5 м². У готелі працюють ресторан на 250 людей, чотири банкетні зали, бізнес-центр, шість конференц-залів та переговорні кімнати, салон краси, сауна та масажний кабінет, стоянка для паркування на 69 автомобілів.

Обʼєкти великої приватизації — це єдині майнові комплекси державних підприємств та пакети акцій (частки) організацій, у статутному капіталі яких понад 50% акцій (часток) належить державі, та пули, вартість активів яких перевищує 250 мільйонів гривень. Обʼєкти великої приватизації продають тільки на електронних аукціонах ProZorro.Продажі.