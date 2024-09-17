В ООН відповіли на заклик України про допомогу з гуманітарною місією на Курщині

Місія ООН готова відвідати підконтрольну Україні територію Курської області лише за умови, що це дозволить Росія.

Про це заявив речник ООН Стефан Дюжаррік, передає «Голос Америки».

Так він відреагував на заклик України долучитися до гуманітарних заходів у Курській області, який МЗС надіслало в Організацію Обʼєднаних Націй і в Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Червоний Хрест поки що не прокоментував запрошення України.

Кремлівський речник Дмитро Пєсков назвав звернення України до міжнародних організацій «провокацією» і додав, що Росія очікує, що ООН і МКЧХ не приймуть це запрошення.

Після цього речник МЗС України Георгій Тихий зазначив, що заява Пєскова свідчить лише про те, що Росія ігнорує гуманітарні потреби своїх громадян і не дає міжнародним спостерігачам побачити реальну ситуацію на Курщині.

Курська операція

Уперше про наступ Сил оборони в Курській області РФ стало відомо 6 серпня — тоді про це писали російські телеграм-канали та «військкори».

Україна офіційно підтвердила проведення операції лише 12 серпня. Станом на 6 вересня під контролем України було щонайменше 1 300 км² і 100 населених пунктів цього регіону, також ЗСУ взяли в полон понад 600 окупантів.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що Росія відтягнула до Курської області приблизно 60 тисяч своїх військових з інших ділянок фронту в Україні.

Для самооборони українські військові сформували буферну зону на території Курської області. 15 серпня Україна створила там першу військову комендатуру.