Військово-морські сили України знищили російські склади боєприпасів поблизу Маріуполя

Підрозділи Військово-морських сил України знищили російські сховища з боєприпасами поблизу окупованого Маріуполя.
Про це повідомили у ВМС України.
Удар знищив як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів, які росіяни накопичували для війни проти України. У ВМС зазначили, що «продовжують знищувати ворога на землі, у морі та в повітрі». Інших деталей не повідомили.
- У ніч на 7 вересня дрони Служби безпеки України вразили великий склад з боєприпасами й технікою в селі Солдатське у Воронезькій області Росії.