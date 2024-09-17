Військово-морські сили України знищили російські склади боєприпасів поблизу Маріуполя

Підрозділи Військово-морських сил України знищили російські сховища з боєприпасами поблизу окупованого Маріуполя.

Про це повідомили у ВМС України.

Удар знищив як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів, які росіяни накопичували для війни проти України. У ВМС зазначили, що «продовжують знищувати ворога на землі, у морі та в повітрі». Інших деталей не повідомили.