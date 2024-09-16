Віцепрезидентка США Гарріс відреагувала на стрілянину біля гольф-клубу Трампа

Віцепрезидентка США і кандидатка у президенти від демократів Камала Гарріс відреагувала на стрілянину біля гольф-клубу експрезидента Дональда Трампа у Флориді.
Вона заявила, що глибоко стурбована можливою спробою вбивства колишнього президента Трампа.
«Коли ми зберемо факти, я скажу чітко: я засуджую політичне насильство. Ми всі повинні зробити свій внесок у те, щоб цей інцидент не призвів до нового насильства», — додала Гарріс.
Також віцепрезидентка висловила вдячність Секретній службі США та партнерам з правоохоронних органів за їхню пильність, а також за те, що Дональд Трамп у безпеці.
«Як сказав президент Джо Байден, наша адміністрація забезпечить Секретній службі всі ресурси, можливості та заходи захисту, необхідні для виконання своєї критичної місії», — зазначила Гарріс.
- У неділю, 15 вересня, поблизу гольф-клубу Трампа у штаті Флорида сталася стрілянина. Спочатку медіа з посиланням на New York Post активно повідомляли про «другий замах» на Трампа. Однак потім видання уточнило, що стріляли не в експрезидента, перестрілка відбулася між двома людьми за межами гольф-клубу. Згодом одного підозрюваного затримали в машині на дорозі і відправили під варту.
- У ФБР заявили, що «розслідують те, що виглядає як спроба вбивства» експрезидента Дональда Трампа.