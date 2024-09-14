Україна почала виробляти снаряди калібру 155 мм

Українська оборонна промисловість почала виробництво 155-мм артилерійських снарядів. Такого раніше не було ніколи.

Про це повідомив ексочільник Мінстратегпрому і нинішній позаштатний радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін в інтервʼю норвезькому виданню Nettavisen.

«Я не можу багато сказати, але ми почали власне виробництво 155-мм артилерійських снарядів», — заявив він.

За його словами, виробництво оборонної техніки в Україні зросло вдвічі від початку повномасштабної російсько-української війни, а до кінця 204 року зросте втричі.

У серпні стало відомо, що Україна вироблятиме снаряди за норвезькими технологіями. Уряд Норвегії дозволив передати Україні оборонні технології, а саме, як створювати снаряди калібру 155 мм. Це відбувається за рахунок Осло. Завдяки цьому українські війська отримуватимуть боєприпаси швидше.