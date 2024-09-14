Папа Римський закликав католиків голосувати за «менше зло» на виборах президента США

Папа Римський Франциск закликав католиків голосувати за «менше зло» на виборах президента США.

Слова понтифіка передає Associated Press.

За словами Папи, обидва кандидати у президенти США виступають «проти життя — і той, хто викидає мігрантів, і той, хто вбиває дітей». Хоч він і не назвав імʼя кандидатів, ідеться про демократку Камалу Гарріс (підтримує право на аборти) і республіканця Дональда Трампа (жорсткий противник нелегальної міграції).

Водночас Папа наголосив, що жителі США, на його думку, мають виконати громадянський обовʼязок і проголосувати, обравши при цьому «менше зло». Франциск також зазначив, що сам він не є громадянином США і не має права голосу.