Україна збиває 35% від усіх російських дронів за допомогою ПЗРК — досі не вистачає ракет

Україна збиває 35% від усіх запущених Росією безпілотників, використовуючи різні типи переносних зенітно-ракетних комплексів. Українські військові розуміють, які повітряні коридори використовує Росія для входу в український повітряний простір — проте, щоб збивати більше цілей, ЗСУ не вистачає зброї.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Україна не змогла побороти дефіцит артилерійських снарядів 155-го калібру, який залежить від імпорту західних партнерів. Виробництва всієї Європи недостатньо, щоб закрити потреби.

Зараз в України, за словами Зеленського, також існують складнощі з дронами, які раніше «були допомогою», коли в країні був сильний дефіцит з артилерією.

Президент сказав, що реактивних систем залпового вогню HIMARS «дуже недостатньо». Коли їх тільки почали постачати — партнери постачали на місяць втричі більше ракет для них, ніж Україна отримує зараз.

Зеленський зауважив, що всі засоби протиповітряної оборони, які має Україна, працюють, проте «бажано, щоб вони працювали з ракетами», яких постійно не вистачає. Українські бійці ППО змушені економити ракети при збитті російських повітряних цілей і замість двох часом використовують одну, повідомив президент.

За словами Зеленського, у тому вигляді, у якому Україна зараз має далекобійні американські ракети ATACMS, — вони «ні до чого». Немає сенсу в цій зброї, якщо нею не можна бити по російських військових базах, майданчиках, де є гелікоптери, військових аеродромах тощо.

Заборона на атаки України вглиб Росії зброєю США та Британії

Україна вже давно просить союзників дозволити використовувати їхню зброю для далекобійних ударів углиб Росії. Для таких цілей в арсеналі України є, зокрема, американські ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS і британські далекобійні ракети Storm Shadow.

Однак жодна із цих країн не давала Україні дозволу на використання їхньої зброї для атак углиб РФ. У США побоюються можливої ескалації на тлі цього рішення. Також там вважають, що зняття обмежень на далекобійні удари не матиме стратегічного значення у війні, бо Росія перемістила свої найважливіші цілі, зокрема літаки, подалі від кордону і зробила їх недосяжними для ударів.

А Велика Британія, своєю чергою, не може дозволити Україні такі удари через опір з боку США.

Однак після передачі Іраном балістичних ракет Росії це питання почало рухатись.