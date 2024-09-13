У КНДР уперше показали кадри заводу зі збагачення урану — він потрібен для ядерної зброї

Північна Корея вперше показала кадри, як лідер країни Кім Чен Ин відвідує завод зі збагачення урану, що використовується для виробництва ядерної зброї.

Про це повідомило північнокорейське інформаційне агентство KCNA, передає Reuters.

Це перший випадок, коли KCNA повідомило про візит Кіма Чен Ина до Інституту ядерної зброї та виробничої бази збройових ядерних матеріалів, його «особисту інспекцію» і накази.

Кім Чен Ин закликав збільшити кількість центрифуг для «експоненціального зростання» здатності країни виробляти ядерні матеріали збройового класу. А ще він захотів впровадити центрифугу нового покоління, «щоб ще більше зміцнити основу для виробництва ядерної зброї».

У такий спосіб КНДР прагне посилити «самооборону і здатність завдати превентивного удару за допомогою ядерної сили».

KCNA

KCNA не розголошує місцезнаходження заводу, а також день, коли там побував Кім Чен Ин.

У 2010 році Пхеньян провів для американського ядерного експерта Зігфріда Гекера екскурсію по заводу зі збагачення урану в Йонбені на північному заході країни.

З 2006 року Північна Корея провела шість ядерних випробувань. Вважається, що країна здатна виробляти плутоній і високозбагачений уран для розробки ядерної зброї на заводі у Йонбені.

Окремо інформагентство КНДР повідомило, що Кім Чен Ин спостерігав за випробуванням, під час якого перевіряли ефективність нової 600-міліметрової реактивної системи залпового вогню. Там заявили, що снаряди влучили в ціль на острові в Японському морі.

Японія і Південна Корея підтвердили запуск кількох північнокорейських балістичних ракет малої дальності в бік Японського моря.