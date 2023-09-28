Північна Корея закріпила свій ядерний статус у Конституції

Національні збори (парламент) Північної Кореї закріпили ядерний статус країни у Конституції.

Про це повідомляють державне північнокорейське інформаційне агентство KCNA та Reuters.

У Конституцію додали текст, що країна розробляє ядерну зброю, аби гарантувати собі право на існування і «стримати війну».

Під час виступу у парламенті лідер країни Кім Чен Ин наголосив, що «політиці КНДР зі створення ядерної зброї було надано постійний статус основним законом, із яким нікому не дозволено загравати». Він заявив, що країна нарощуватиме ядерний потенціал, щоб стримувати США.