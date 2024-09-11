США виділяють Україні $700 млн гуманітарної та енергетичної допомоги

США виділять Україні гуманітарну та енергетичну допомогу на загальну суму понад $700 мільйонів.

Про це на пресконференції в Києві повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Зокрема, $325 мільйонів підуть на підтримку енергосистеми України. Він також додав, що найближчим часом відбудеться засідання «Великої сімки», присвячене допомозі енергетиці України.

Ще $290 мільйонів від США підуть на гуманітарну допомогу. Мова про фінансування програм з надання продовольства, води, житла, охорони здоровʼя та освіти для українців.

Решта $102 мільйони буде спрямована на заходи з розмінування.