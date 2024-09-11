Велика Британія анонсувала пакет допомоги Україні на £600 мільйонів

Велика Британія анонсувала пакет допомоги Україні на понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів (понад $700 мільйонів).

Про це повідомив британський уряд.

З них $315 мільйонів підуть на невідкладні гуманітарні, енергетичні та стабілізаційні потреби, а також на підтримку реформ, відновлення та реконструкцію.

Ще $484 мільйони підуть на підтримку роботи шкіл та лікарень, виплату зарплати держслужбовцям та фінансування пенсій.

«Підтримка Великою Британією України є непохитною. Ця допомога надасть життєво важливу підтримку українцям, які продовжують терпіти невпинні напади Росії», — заявив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі, перебуваючи у Києві з першим візитом на посаді.

Зокрема, фінансування витратять на підтримку найбільш уразливих українців, у тому числі тих, хто живе у прифронтових громадах. Також гроші витратять на ремонт і захист електромереж, зміцнення енергетичної інфраструктури України.