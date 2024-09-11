Держсекретар США Блінкен і очільник МЗС Британії Леммі приїхали до Києва

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі з офіційним візитом приїхали до Києва.

Про це повідомляє Reuters.

Тут вони зустрінуться з представниками української влади, зокрема з президентом Володимиром Зеленським.

Reuters пише, що Блінкен хоче почути від президента України Володимира Зеленського та інших посадовців, які потреби має Київ і що партнери могли б зробити в найближчі тижні та місяці.

На зустрічі з українськими посадовцями держсекретар США й очільник МЗС Британії обговорять продовження підтримки захисту України від агресії Росії та те, як в довгостроковій перспективі Україна може отримати розвиток у військовій, економічній та демократичній сферах, йдеться на сайті Держдепу.

«Я вважаю, що це критичний момент для України в розпал інтенсивного осіннього сезону бойових дій з Росією, яка продовжує посилювати свою агресію», — сказав Блінкен на спільній пресконференції з Леммі в Лондоні у вівторок.

Після візиту в Україну, 12 вересня, Блінкен вирушить у Польщу, де обговорить поглиблення оборонної та енергетичної співпраці та роботу членів НАТО у контексті військової підтримки України.

Після цього і Блінкен, і Леммі доповідатимуть лідерам своїх держав. А вже в пʼятницю, 13 вересня, президент США Джо Байден і британський премʼєр Кір Стармер зустрінуться, як припускає глава Держдепу, й обговорять дозвіл Україні бити вглиб Росії американською та британською зброєю.

Заборона на атаки України вглиб Росії зброєю США та Британії

Україна вже давно просить союзників дозволити використовувати їхню зброю для далекобійних ударів вглиб Росії. Для таких цілей в арсеналі України є, зокрема, американські ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS і британські далекобійні ракети Storm Shadow.

Однак жодна з цих країн не давала Україні дозволу на використання своєї зброї для атак углиб РФ. У США побоюються можливої ескалації на тлі цього рішення. Також там вважають, що зняття обмежень на далекобійні удари не матиме стратегічного значення у війні, бо Росія перемістила свої найважливіші цілі, зокрема літаки, подалі від кордону і зробила їх недосяжними для ударів.

Водночас Велика Британія не може дозволити Україні такі удари через опір з боку США.

Politico також писало, що США не знімають обмежень на далекобійні удари по РФ, щоб мати можливість поліпшити відносини з Москвою в майбутньому.