Reuters: Адміністрація Байдена передала Конгресу США секретний звіт про свою стратегію щодо війни в Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена надіслала Конгресу секретний звіт про свою стратегію щодо війни в Україні.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Стратегію ще не встигли розглянути. Поки що невідомо, у чому вона полягає.

Конгрес США схвалив майже $175 мільярдів допомоги Україні та країнам-союзникам упродовж повномасштабної війни Росії проти України.

У квітні 2024 року очолювана республіканцями Палата представників ухвалила законопроєкт про додаткові витрати на $95 мільярдів, який також містив $61 мільярд на фінансування України.

У межах цього законопроєкту Конгрес попросив Адміністрацію президента США подати детальну стратегію щодо України до початку червня. Коли дедлайн наближався, а звіту не було, деякі члени Конгресу заявили, що вони розглянуть питання про блокування подальшого фінансування.

Багато демократів і республіканців у Конгресі підтримують те, як адміністрація Байдена підтримує Україну. Однак деякі представники Республіканської партії критикують її за те, що Україну обмежують у використанні американського озброєння для ударів по цілях на території РФ.