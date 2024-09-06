Понад $6 мільярдів американської допомоги для ЗСУ можуть «згоріти» 30 вересня. Білий дім веде термінові перемовини з Конгресом

Адміністрація президента США Джо Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб знайти рішення щодо використання понад $6 мільярдів, які США заклали на військову допомогу Україні, оскільки вони «згорять» з настанням кінцевого терміну для їхнього використання — 30 вересня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

У квітні США ухвалили пакет допомоги Україні на $61 мільярд. Основним інструментом цього пакету є програма Presidential Drawdown Authority або PDA (президентське розпорядження щодо скорочення коштів). Ця програма дозволяє у разі надзвичайних ситуацій надавати оборонні послуги союзникам або передавати військову техніку й озброєння із запасів Пентагону. PDA був основним механізмом, який адміністрація Байдена використовувала для доставки зброї в Україну.

Із загального пакета допомоги PDA охоплює $7,8 мільярда. Більшу частину цієї суми досі не використали, хоча вже наближається кінцевий термін — 30 вересня завершується бюджетний рік.

Державний департамент США сподівається додати розширення повноважень PDA до Резолюції про продовження — короткострокового законопроєкту про надзвичайні витрати, який Сенат і Палата представників повинні ухвалити цього місяця.

Співробітники Конгресу на умовах анонімності наполягали в розмові з Reuters, що рішення знайдуть, оскільки як Демократична, так і Республіканська партії США підтримують Україну. До того ж, щоб перенести ці $6 мільярдів на наступний фіскальний рік, не обовʼязково проводити голосування в Конгресі, де трампісти можуть почати блокувати рішення. Достатньо лише узгодження.

Поки тривають переговори з Конгресом, адміністрація Байдена розглядає запасний варіант, за яким можна буде фактично витратити на військову допомогу Україні решту $6 мільярдів до 30 вересня. За цим планом озброєння й військову техніку закуплять одразу, а терміни доставки продовжать, щоб військова допомога надходила в Україну поступово.

Також у Конгресі та в адміністрації кажуть про ще один доступний ресурс. Для допомоги Україні залишаються доступними близько $2 мільярдів, що лишилися у повноваженнях PDA в результаті бухгалтерської помилки Пентагону. Їхнє використання кінцевого терміну не має.

У Конгресі не зовсім розуміють, чому поставки зброї в Україну дещо скоротилися цього року, але кажуть, що частково це сталося через стурбованість Міністерства оборони США тим, що його власні запаси виснажуються, а оборонна промисловість бореться з проблемами в ланцюгах поставок.