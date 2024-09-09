СБУ повідомила начальнику Бучанського ТЦК про нову підозру

Служба безпеки України повідомила про нову підозру начальнику Бучанського територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК). Раніше його викрили на організації схеми ухилення від мобілізації.

Про це пише пресслужба СБУ.

Правоохоронці зʼясували, що начальник районного ТЦК разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову за допомогою фіктивних висновників військово-лікарської комісії про непридатність.

У будинках та в автомобілях фігурантів під час обшуків знайшли понад $1,2 мільйона. Майже половину грошей виявили в схованках під підлогою та за обшивкою стін вдома у посадовця Бучанського ТЦК.

Чоловіка затримали, але потім суд вирішив відпустити його під заставу в 1 мільйон гривень. Коли заставу внесли, СБУ повідомила фігуранту про нову підозру, тому йому не вдалося вийти з-під варти.

Дії начальника ТЦК кваліфікували як незаконне збагачення. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави — 18 мільйонів гривень. Фігуранту загрожує до десяти років ув’язнення.

Раніше слідчі Служби безпеки повідомили затриманому і двом його спільникам про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та наданні неправомірної вигоди.