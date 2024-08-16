Начальників Бориспільського і Бучанського ТЦК викрили на організації схеми ухилення від мобілізації

Начальників Бориспільського і Бучанського територіальних центрів комплектування, а також їхнього спільника викрили на схемі з ухилення від мобілізації. Під час обшуків у них знайшли й вилучили понад мільйон доларів.

Про це пишуть Офіс генпрокурора і Служба безпеки.

За даними слідства, начальники організували таку схему: робити фальшиві медичні документи, завдяки яким військовозобовʼязаних визнавали непридатними до військової служби та виключали з обліку. Слідчі ідентифікували вже 20 чоловіків, які в такий спосіб намагалися ухилитися від мобілізації. Така «послуга» коштувала $37 тисяч.

Підозрювані хотіли залучити до схеми й службовців Центральної військово-лікарської комісії Збройних сил України.

У приміщеннях ТЦК, за місцем проживання начальників, їхнього спільника, у чоловіків, які скористалися «послугами», і в автомобілях фігурантів провели 33 обшуки. Готівку ховали у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін в оселях.

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Усім трьом повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та наданні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 369 КК України). Їм загрожує до 8 років увʼязнення.

Зараз вирішують питання про запобіжні заходи для фігурантів.