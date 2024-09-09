МЗС України відкликало тимчасового повіреного в Грузії — все через купівлю пральних машин

Новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга відкликав з Грузії тимчасового повіреного України Михайла Харишина, бо той закуповував у посольство пральні машини. На думку українського міністра, той не розумів «реалій дипломатії держави, що воює».

Таку причину відкликання назвав премʼєр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе, передає «Эхо Кавказа».

Грузинський премʼєр сказав, що звільнення Харишина не було «політичним актом». Проте закупівлю побутових предметів, зокрема, пральних машин вважали «неадекватним на тлі війни, що триває». Це і стало причиною для відкликання Харишина.

Напередодні українське видання «Дзеркало тижня», посилаючись на власні джерела, писало, що перед звільненням Харишин на нараді порушив питання заміни пральних машин у посольстві.

«Посли країни у війні не можуть бути відірваними від реалій війни. У зв’язку із цим ухвалив рішення про відкликання тимчасового повіреного України в Грузії», — так прокоментував своє рішення Андрій Сибіга.