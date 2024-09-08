У Франції пройшли масові антиурядові протести після обрання нового прем’єра

У Франції 7 вересня спалахнули масові антиурядові протести після того, як президент країни Емманюель Макрон призначив новим премʼєром правоцентристського політика Мішеля Барньє, хоча вибори виграли ліві сили.
Макрон призначив 73-річного Барньє премʼєр-міністром 5 вересня, завершивши двомісячні пошуки, що тривали після дострокових парламентських виборів в країні.
Після призначення члени «Нового народного фронту» — лівого блоку, який отримав найбільше місць у парламенті після виборів — закликали виходити на протести.
Міністерство внутрішніх справ повідомило, що в суботу по всій країні протестували 110 тисяч осіб, у тому числі 26 тисяч у Парижі. Протестувальники називали цифру в 300 тисяч. Всього по країні пройшло 130 протестних акцій.
Ліві звинуватили Макрона у «крадіжці виборів» після того, як президент відмовився обрати премʼєркою Люсі Кастес — кандидатку від «Нового народного фронту». Макрон пояснював своє рішення тим, що у Кастес начебто «немає шансів витримати вотум довіри в Національних зборах».
BBC пише, що Барньє може пережити вотум довіри, оскільки ультраправі, які також отримали велику кількість місць, заявили, що не будуть автоматично голосувати проти нього.
Правоцентристська партія Барньє «Республіканці» є лише пʼятим за розміром блоком у парламенті з менш ніж 50 депутатами, і ліві вважають, що він наполягатиме на скороченні витрат і більш жорсткій позиції щодо імміграції.
Що передувало
У червні президент Франції Емманюель Макрон розпустив парламент країни через тріумфальну перемогу праворадикальної партії «Національне обʼєднання» на виборах до Європарламенту (набрала 31,5%). Партія Макрона набрала вдвічі менше голосів (15,2%), через що ультраправі вимагали розпуску Національних зборів — так у Франції називають парламент.
На виборах перемогу отримала коаліція лівих «Новий народний фронт». На другому місці опинилась центристська коаліція Макрона, а на третьому — «Національне обʼєднання» Марін Ле Пен.
Попередній премʼєр Франції Габріель Атталь ще 8 липня подав у відставку. Тоді Макрон попросив його тимчасово залишитися на посаді глави уряду. Уже з 16 липня, з другої спроби, президент прийняв його відставку.