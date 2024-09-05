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Мішель Барньє став новим премʼєром Франції

Автор:
Олександра Опанасенко
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Новим премʼєр-міністром Франції став 73-річний Мішель Барньє. Президент Емманюель Макрон доручив йому сформувати єдиний уряд, який служитиме країні та французькому народу.

Про це пише France24.

Барньє став найстаршим прем’єр-міністром сучасної Франції.

Раніше він був міністром закордонних справ Франції, очолював переговори ЄС з Великою Британією про її вихід з блоку, працював у різних урядах країни, а ще був єврокомісаром.

Мішель Барньє.

Мішель Барньє.

Французькі медіа зазначають, що перед Барньє стоїть завдання сформувати уряд, здатний покласти край «найсерйознішій політичній кризі» Франції. Він замінив на посаді наймолодшого премʼєра країни Габріеля Атталя — той подав у відставку після перемоги лівих на виборах.

Барньє призначили на посаду через 60 днів після результатів парламентських виборів і через 51 день після відставки попереднього прем’єра Габріеля Атталя.

Що передувало

У червні президент Франції Емманюель Макрон розпустив парламент країни через тріумфальну перемогу праворадикальної партії «Національне обʼєднання» на виборах до Європарламенту (набрала 31,5%). Партія Макрона набрала вдвічі менше голосів (15,2%), через що ультраправі вимагали розпуску Національних зборів — так у Франції називають парламент.

На виборах перемогу отримала коаліція лівих «Новий народний фронт». На другому місці опинилась центристська коаліція Макрона, а на третьому — «Національне обʼєднання» Марін Ле Пен.

Попередній премʼєр Франції Габріель Атталь ще 8 липня подав у відставку. Тоді Макрон попросив його тимчасово залишитися на посаді глави уряду. Уже з 16 липня. з другої спроби, президент прийняв його відставку.