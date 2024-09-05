Мішель Барньє став новим премʼєром Франції

Новим премʼєр-міністром Франції став 73-річний Мішель Барньє. Президент Емманюель Макрон доручив йому сформувати єдиний уряд, який служитиме країні та французькому народу.

Про це пише France24.

Барньє став найстаршим прем’єр-міністром сучасної Франції.

Раніше він був міністром закордонних справ Франції, очолював переговори ЄС з Великою Британією про її вихід з блоку, працював у різних урядах країни, а ще був єврокомісаром.

Мішель Барньє.

Французькі медіа зазначають, що перед Барньє стоїть завдання сформувати уряд, здатний покласти край «найсерйознішій політичній кризі» Франції. Він замінив на посаді наймолодшого премʼєра країни Габріеля Атталя — той подав у відставку після перемоги лівих на виборах.

Барньє призначили на посаду через 60 днів після результатів парламентських виборів і через 51 день після відставки попереднього прем’єра Габріеля Атталя.

Що передувало

У червні президент Франції Емманюель Макрон розпустив парламент країни через тріумфальну перемогу праворадикальної партії «Національне обʼєднання» на виборах до Європарламенту (набрала 31,5%). Партія Макрона набрала вдвічі менше голосів (15,2%), через що ультраправі вимагали розпуску Національних зборів — так у Франції називають парламент.

На виборах перемогу отримала коаліція лівих «Новий народний фронт». На другому місці опинилась центристська коаліція Макрона, а на третьому — «Національне обʼєднання» Марін Ле Пен.

Попередній премʼєр Франції Габріель Атталь ще 8 липня подав у відставку. Тоді Макрон попросив його тимчасово залишитися на посаді глави уряду. Уже з 16 липня. з другої спроби, президент прийняв його відставку.