Макрон з другої спроби прийняв відставку премʼєра

Президент Франції Емманюель Макрон прийняв відставку прем’єр-міністра Габріеля Атталя та його уряду.

Про це повідомляє BFM TV.

Макрон зробив це з другої спроби. Атталь ще 8 липня подав у відставку — одразу після перемоги на виборах лівих. Тоді Макрон відмовився приймати його відставку й попросив тимчасово залишитися на посаді глави уряду.

Уряд Атталя виконуватиме свої обовʼязки до формування нового уряду.

Атталь очолював уряд з 9 січня, змінивши на посаді Елізабет Борн. У свої 34 роки він став наймолодшим премʼєр-міністром в історії сучасної Франції.