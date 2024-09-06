Частину годинників Медведчука продали на аукціоні. Годинник з Марченко пішов з молотка за 485 тисяч гривень

Агентство з розшуку та управління активами (АМРА) продало на аукціоні «Prozorro.Продажі» вісім із 20 годинників з арештованої колекції колишнього нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.
Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.
Найдорожчим лотом став годинник марки Patek Philippe, який продали за 1,3 мільйона гривень. Також продали:
- годинник Parmigiani Fleurier із зображенням Оксани Марченко — 485 тисяч гривень;
- годинник Dolce & Gabbana — 233 777 гривень;
- годинник «Москва Кремль» — 105 678 гривень;
- годинник Rolex — 700 001 гривня;
- годинник Rolex — 550 тисяч гривень;
- годинник Cartier — 200 001 гривня (162 500 — стартова ціна)
- годинник «Держрезерв України» — 41 500 гривень.
Загальна сума реалізації сягнула майже 3,6 мільйона гривень, на ці гроші згодом куплять військові облігації. Інші 12 годинників теж згодом продадуть на аукціоні.
- Один з найдорожчих активів Медведчука, який Україна намагається реалізувати, це його 92-метрова яхта Royal Romance вартістю €200 мільйонів. Її арештували ще у 2022 році, а в лютому 2024-го Кабмін погодив продаж. Однак цей процес наразі зупинився, бо суд у Хорватії скасував її арешт.