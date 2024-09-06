Син Байдена визнав себе винним у несплаті податків

Син президента США Джо Байдена, 54-річний Хантер Байден, напередодні визнав себе винним за всіма девʼятьма звинуваченнями у справі про ухилення від податків. Суд призначив оголошення вироку на 16 грудня.
Про це повідомляє NBC News.
Міністерство юстиції повідомило, що Хантеру Байдену загрожує максимальне покарання у вигляді 17 років ув’язнення, водночас зазначивши, що вироки зазвичай оголошують мʼякші за максимальні.
Адвокат захисту Еббі Лоуелл заявив, що Хантер «сміливо і з любовʼю поставив свою сім’ю на перше місце», зазначивши, що визнання провини допомогло Хантеру уникнути «показового» судового процесу.
«Я не завдаватиму своїй сімʼї ще більшого болю, не піддаватиму ще більшому вторгненню в приватне життя і непотрібному збентеженню», — сказав Хантер.
Про яку справу йдеться
Хантеру Байдену інкримінують три кримінальних злочини та шість проступків, повʼязаних із несплатою податків, ухиленням від оподаткування і наданням неправдивих або шахрайських податкових декларацій.
За даними слідства, Байден-молодший протягом чотирьох років не сплатив $1,4 мільйона податків з доходів, які отримував від іноземних компаній.
Нещодавно в цій справі зʼявився новий епізод, згідно з яким Хантер Байден отримав гроші від сумнівного румунського бізнесмена нібито для лобіювання його інтересів.
- Напередодні стало відомо, що Хантер планує частково визнати провину у справі про несплату податків. Байден-молодший хотів укласти так звану угоду Олфорда, за якою обвинувачений не визнає себе винним, але визнає, що прокурори мають достатньо доказів для винесення обвинувального вироку. Прокурори того ж дня виступили проти угоди.
- У червні журі присяжних визнало Хантера Байдена винним у незаконному зберіганні зброї. Йому може загрожувати до 25 років увʼязнення, але цей вирок, імовірно, буде меншим або взагалі не передбачатиме тюремного терміну.