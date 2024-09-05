Син Байдена хоче частково визнати провину у справі про несплату податків

Син президента США Джо Байдена Хантер планує змінити свою заяву про невизнання провини у справі про несплату податків.

Про це пише Associated Press із посиланням на адвокатів Хантера.

Адвокат захисту Еббі Лоуелл заявив судді, що докази проти Хантера Байдена «приголомшливі» і що син президента США хоче погодитися з обвинуваченнями.

Байден-молодший пропонує укласти так звану угоду Олфорда, згідно з якою обвинувачений не визнає себе винним, але визнає, що прокурори мають достатньо доказів для винесення обвинувального вироку.

Ця угода може дозволити Хантеру Байдену уникнути судового процесу, який, як очікувалося, привернув би увагу до його закордонних ділових операцій, які республіканці роками ретельно вивчали, щоб звинуватити його батька в корупції, повʼязаній з роботою його сина за кордоном.

Про яку справу мова

Хантеру Байдену інкримінують три кримінальні злочини та шість проступків, повʼязаних із несплатою податків, ухиленням від оподаткування і наданням неправдивих або шахрайських податкових декларацій.

За даними слідства, Байден-молодший протягом чотирьох років не сплатив $1,4 мільйона податків з доходів, які отримував від іноземних компаній. У разі визнання провини Хантеру Байдену загрожує до 17 років увʼязнення.

Нещодавно в цій справі зʼявився новий епізод, згідно з яким Хантер Байден отримав гроші від сумнівного румунського бізнесмена нібито для лобіювання його інтересів.