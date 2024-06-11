Журі присяжних визнало сина президента США Байдена винним у незаконному зберіганні зброї

Суд присяжних у американському штаті Делавер визнав винним Хантера Байдена — сина президента США Джо Байдена — за всіма трьома пунктами обвинувачення у справі про незаконне володіння зброєю.

Про це повідомляє BBC.

За даними слідства, у жовтні 2018 року Хантер Байден придбав револьвер Colt Cobra, який зберігав приблизно 11 днів.

Прокурор стверджує, що під час купівлі зброї син президента у письмовій формі збрехав, що не вживає жодних заборонених наркотиків і не є залежним від них, попри те що на той момент боровся із залежністю від креку.

Загалом присяжні визнали Байдена-молодшого винним за трьома пунктами і тепер йому загрожує до 25 років увʼязнення:

він надав неправдиву інформацію під час заповнення федеральної форми, коли купував зброю, присягнувшись, що не вживав заборонених наркотиків і не був від них залежним ( до десяти років увʼязнення );

); він дав такі самі неправдиві свідчення торговцеві зброєю у Вілмінгтоні, де купив револьвер ( до пʼяти років увʼязнення );

); він незаконно зберігав зброю у період вживання наркотиків або залежності від них, що є федеральним злочином та карається десятьма роками увʼязнення.

Сам 54-річний Хантер Байден, як і раніше, винним себе не визнає. Надалі суд має призначити дату офіційного винесення вироку. Зазвичай термін становить 120 днів. Це буде не пізніше ніж за місяць до виборів президента США 5 листопада.

Як зазначалося раніше, Байдену-молодшому загрожує до 25 років увʼязнення. Хоча ті, хто вчинив злочини вперше, не отримують і близького максимуму, і незрозуміло, чи суддя присудить йому термін за ґратами.