Регулярні потяги з Покровська курсуватимуть до 7 вересня

Квитки на регулярний рейс «Укрзалізниці» з Покровська на Донеччині можна купити до 7 вересня. Далі найімовірніше, будуть доступними лише евакуаційні потяги, які від 5 вересня курсують з Павлограда. Евакуація з Покровська та навколишніх громад триває, проте графіки та точки посадок постійно оновлюються, щоб мінімізувати ризики.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці»

З міркувань безпеки разом із Донецькою військовою адміністрацією «Укрзалізниця» скоригувала графіки руху регулярних поїздів на Донеччині.

Щоденний регулярний рейс зі Львова та Києва до Покровська курсуватиме до 11 вересня, щоб перевезти всіх пасажирів, які вже купили квитки. Водночас продажі квитків відкриті до 6 вересня включно зі Львова та Києва і до 7 вересня включно з Покровська. Квитки можна знайти в усіх офіційних каналах продажу «Укрзалізниці»: застосунок, каси на вокзалах тощо.

В «Укрзалізниці кажуть, що довезуть всіх, проте, щоб мінімізувати ризики, ⁠у деякі дні поїздки будуть комбінованими (поїзд + автобус) — це визначатимуть з огляду на оперативну ситуацію на місці.

Приміські рейси наразі ще курсують Донеччиною, проте рішення ухвалюють щодня з огляду на безпекову ситуацію. Усі оголошення про зміни можна почути на станціях відправлення.

Збирають людей у визначених безпечних точках, а місця посадки на залізничний транспорт будуть віднині варіюватись для дотримання безпекових протоколів.

Усю необхідну інформацію про евакуацію можна дізнатися за такими контактами:

контакт-центр для заявок на евакуацію: 0 800 500 121; 0 730 500 121 (працює цілодобово);

телефон гарячої лінії: 0800408911;

контактний центр Покровської міської військової адміністрації: 0800300101;

благодійний фонд «Схід SOS» (евакуація з дітьми, тяжкохворими, маломобільними, з улюбленцями): 0800332614 (з понеділка по суботу 08:00—18:00);

волонтери громадської організації «Пролісок» для супроводу тяжкохворих з медичним персоналом: 0932022232 та 0964041034;

благодійний фонд «Янголи Спасіння» (у супроводі медиків та з розселенням): 0 800 334 620 або [email protected].

З самого Покровська евакуаційні потяги більше не курсуватимуть — через гіршу безпекову ситуацію. Від 5 вересня початковою станцією відправлення евакуаційних потягів буде станція Павлоград у Дніпропетровській області. Відстань між Покровськом і Павлоградом — понад 100 кілометрів.